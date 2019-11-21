Рашфорд: Сульшер — лучший тренер для «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд считает, что Уле-Гуннар Сульшер лучше всех подходит для работы в клубе.



«Тоттенхэм» уволил Почеттино, а значит, аргентинский специалист теперь доступен. Его не раз сватали в «Манчестер Юнайтед», а теперь эти слухи только подогреваются, учитывая неуверенное начало сезона манкунианского клуба. Форвард Маркус Рэшфорд поддержал главного тренера команды, заявив, что норвежец создан для работы работы в «МЮ».

«У меня не было никаких сомнений по поводу подписания нового контракта, подписанного в июле. Уле — отличный человек, интересы клуба у него на первом месте, и он действительно переживает за него. Мы с ним на одной волне, и я хочу того же для команды. Поэтому, я считаю, что нет лучше человека для этой работы.

Уже прошло два с половиной года, как мы выиграли наш последний трофей, и это как будто вечность. Если мы закончим этот сезон а первой четвёрке, но без трофея, я не буду доволен этим. Но если нам выиграть какие-то трофеи и завершить сезон в топ-4, то это был успешный сезон», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.