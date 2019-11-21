Семак: к оскорблениям Дзюбы фанатами можно относиться только негативно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об инциденте в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 между сборными России и Сан-Марино (5:0), в ходе которого болельщики национальной команды страны скандировали оскорбления в адрес нападающего Артёма Дзюбы.
«К этому нельзя относиться как-то иначе, кроме как негативно. Ни один нормальный человек к этому не может нормально относиться. Естественно, болельщики, которые приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду нашей страны и переживать за всех игроков.
Артём отсутствует по личным, уважительным причинам. Сегодня он получил ещё один день на решение тех важных вопросов, которые у него есть. Завтра он будет в команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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