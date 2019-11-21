Семак высказался о травмах Жиркова и Оздоева перед матчем с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмированных игроках команды перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Рубином».
«К сожалению, восстановление Лунёва проходит не так, как нам хотелось бы. На данном этапе он не тренируется вместе с командой. Посмотрим в ближайшее время, сможет ли он нам помочь до конца этой части сезона. Все игроки готовы к матчу с «Рубином», исключая тех, которые имеют серьёзные травмы. Повреждение есть только у Олега Шатова. Остальные в той или иной степени будут готовы принять участие в матче. Есть вопрос по Юрию Жиркову, который сегодня не работал с нами. Точная информация будет завтра, когда все вернутся.
У Оздоева ушиб, который, думаю, не помешает ему принять участие в матче. Что касается удалений, то есть правила, которым и руководствуются арбитры, исходя из того или иного нарушения. Если считают, что фол умышленный – удаляют игрока. Если считают, что была неумышленная грубость, то предупреждают.
Обсуждать действия арбитра я не буду. Зачем это нужно? Думаю, есть органы, которые будут разбирать эти моменты. Слава богу, у Магомеда нет серьёзного повреждения. Надеюсь, он будет готов играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 21 ноября 2019
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