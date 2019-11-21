Семак: в Казани будет «-5»? Беречь никого мы не собираемся

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин» мало пропускает. Я бы даже сказал — очень мало, за исключением двух матчей, где они сыграли не очень удачно. Остальные игры с точки зрения организации игры в обороне казанская команда провела хорошо. Часто играет на ноль. Вратарь Юрий Дюпин очень хорошо действует. «Рубин» играет очень активно на протяжении всего матча, старается часто контролировать мяч. Для нас это будет очень важная встреча. У нас есть свои проблемы после паузы на сборные, надо восстановиться и подготовить наших футболистов. Стараемся подойти к игре в хорошем состоянии.



В Казани будет «-5»? Беречь никого мы не собираемся. Будем исходить только из состояния и физических кондиций игроков. Если поймём, что кто-то не сможет сыграть на сто процентов, значит этот футболист не сыграет. Если все смогут, значит все будут готовиться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.