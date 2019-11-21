Выяснилась причина исчезновения чеченского футболиста Заура Садаева

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Заур Садаев разорвал контракт с турецким «Анкарагюджю», поскольку в клубе несколько месяцев ему не платили зарплату.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не вернулся в расположение «Анкарагюджю» после перерыва на матчи сборных и не выходит на связь с представителями клуба.

Садаев стал игроком «Анкарагюджю» в феврале 2019 года. Ранее форвард выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».

В нынешнем сезоне Заур принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Его контракт с «Анкарагюджю» был рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Анкарагюджю», набрав 9 очков в 11 встречах, занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции.