Садаев высмеял слухи о своей пропаже в Турции

Российский нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что прекратил сотрудничество с турецким клубом.

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё», — написал Садаев, сопроводив пост смеющимися эмодзи.

Пост Заура Садаева Фото: «Инстаграм»

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не вернулся в расположение «Анкарагюджю» после перерыва на матчи сборных и не выходит на связь с представителями клуба.

Садаев стал игроком «Анкарагюджю» в феврале 2019 года. Ранее форвард выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».

В нынешнем сезоне Заур принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Его контракт с «Анкарагюджю» был рассчитан до 30 июня 2020 года.