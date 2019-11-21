Садаев высмеял слухи о своей пропаже в Турции
Российский нападающий «Анкарагюджю» Заур Садаев на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что прекратил сотрудничество с турецким клубом.
«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван! Вот и всё», — написал Садаев, сопроводив пост смеющимися эмодзи.
Пост Заура Садаева
Фото: «Инстаграм»
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист не вернулся в расположение «Анкарагюджю» после перерыва на матчи сборных и не выходит на связь с представителями клуба.
Садаев стал игроком «Анкарагюджю» в феврале 2019 года. Ранее форвард выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар».
В нынешнем сезоне Заур принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Его контракт с «Анкарагюджю» был рассчитан до 30 июня 2020 года.
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