«Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый 35-летию первого чемпионства

В день юбилея завоевания первого чемпионского титула «Зенит» приглашает вспомнить или узнать что-то новое об историческом сезоне и пройти с командой Павла Садырина весь путь от ничьей в Донецке в первом туре до разгрома «Металлиста» в СКК.

Для проекта художниками-иллюстраторами были созданы десятки изображений, которые вместе с кадрами из хроники и текстами объединились в анимационное слайд-шоу, посвящённое победе «Зенита».

Проект доступен для посещения по адресу 1984.fc-zenit.ru.

35-летие исторического успеха сине-бело-голубых отмечается 21 ноября. В этот день в 1984 году «Зенит» завоевал первый в истории чемпионский титул, одержав победу над харьковским «Металлистом» со счётом 4:1.

Сегодня вечером на стадионе «Смена», расположенном в «Газпром»-Академии на Верности, 21, состоится матч легенд, в котором сыграют ветераны «Зенита»-84. Игра против сборной правительства Петербурга начнётся в 19:30, встречу вживую прокомментирует Геннадий Орлов. Вход свободный.

1 декабря болельщиков ждёт «Легендарный променад» и масштабная программа чествования первых чемпионов в истории города. Перед началом матча футболисты «Зенита»-1984 совершат круг почёта на «Газпром-Арене».