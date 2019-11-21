Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый 35-летию первого чемпионства

«Зенит» представил онлайн-проект, посвящённый 35-летию первого чемпионства
Футбол / РПЛ 0

В день юбилея завоевания первого чемпионского титула «Зенит» приглашает вспомнить или узнать что-то новое об историческом сезоне и пройти с командой Павла Садырина весь путь от ничьей в Донецке в первом туре до разгрома «Металлиста» в СКК.

Для проекта художниками-иллюстраторами были созданы десятки изображений, которые вместе с кадрами из хроники и текстами объединились в анимационное слайд-шоу, посвящённое победе «Зенита».

Проект доступен для посещения по адресу 1984.fc-zenit.ru.

35-летие исторического успеха сине-бело-голубых отмечается 21 ноября. В этот день в 1984 году «Зенит» завоевал первый в истории чемпионский титул, одержав победу над харьковским «Металлистом» со счётом 4:1.

Сегодня вечером на стадионе «Смена», расположенном в «Газпром»-Академии на Верности, 21, состоится матч легенд, в котором сыграют ветераны «Зенита»-84. Игра против сборной правительства Петербурга начнётся в 19:30, встречу вживую прокомментирует Геннадий Орлов. Вход свободный.

1 декабря болельщиков ждёт «Легендарный променад» и масштабная программа чествования первых чемпионов в истории города. Перед началом матча футболисты «Зенита»-1984 совершат круг почёта на «Газпром-Арене».

У «Зенита» +5 от ближайших конкурентов. Что будет к зимнему перерыву?
Анализируем календарь лидеров РПЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019