Кутепов занимается в общей группе перед матчем с «Уралом»

«Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем 17-го тура чемпионата России с «Уралом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Защитник московского клуба Илья Кутепов начал тренироваться в общей группе. Ранее игрок занимался по индивидуальной программе.

Также стало известно, что вратарю Александру Максименко вручили приз лучшему игроку октября по версии болельщиков. В голосовании болельщиков 21-летний голкипер набрал 22% голосов. Эту награду он получает в третий раз подряд.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 24 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Московский клуб занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 21 очко в 16 матчах. «Урал» располагается на девятом месте с 19 очками в активе.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.