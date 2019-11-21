Президент «Васко»: либо ЦСКА выкупит Сантоса до декабря, либо он вернётся к нам
Президент бразильского клуба «Васко да Гама» Алешандре Кампелло заявил, что московский ЦСКА должен принять решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса до декабря.
«У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса, либо он вернётся к нам», — приводит слова Кампелло Globo Esporte.
Ранее главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко сообщил, что клуб попытается продлить аренду Сантоса.
Лукас перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в пяти матчах за «армейцев» во всех турнирах.
После 16 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московская команда набрала 30 очков, одержав 9 побед и 3 раза сыграв вничью.
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- 21 ноября 2019
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