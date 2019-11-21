Вилья: я бы хотел поиграть в английской Премьер-лиге

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья рассказал, что он не успел сделать в своей почти 20-летней карьере футболиста.



«Это вопрос, на который можно отвечать бесконечно. О чём я жалею? Я бы хотел выиграть ещё больше титулов. Хотел бы стал обладателем кубка Лиги чемпионов с «Атлетико», выиграть с «Валенсией» трофей крупнее Кубка Испании, вывести хихонский «Спортинг Хихон» в Ла Лигу. Везде ты хочешь добиться большего.



Также я бы хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Но в своей карьере я уже принял все решения. С моей стороны было бы несправедливо жаловаться на такую полноценную карьеру. Мне очень повезло. Я бы не стал ничего менять», – приводит слова Вильи Marca.

12 ноября 2019 года Давид Вилья объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Сейчас испанец выступает за японский «Виссел Кобе».