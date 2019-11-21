Украинский футболист Селин: не перешёл в «Крылья» из-за конфликта с Россией
Украинский защитник кипрского «Анортосиса» Евгений Селин рассказал, почему в 2016 году отказался переходить в самарские «Крылья Советов».
«Это уже прошлое, не хочу его шевелить. Да, предложение такое действительно было. Почему отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией — поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всём сказал руководителям самарского клуба, они вроде бы всё поняли. У меня в настоящий момент такая позиция, и на это есть причины.
В начале войны люди шли по зову души. Они воевали за свою Украину, за свою землю, демонстрировали, что наша страна — единая и неделимая. Сейчас, пожалуй, это всё переросло в политическую плоскость», — приводит слова Селина «Футбол 24».
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