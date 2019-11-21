«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче молодёжного первенства России

В матче 17-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал защитник «Локомотива» Артур Чёрный, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. Спустя две минуты нападающий Михаил Агеев увеличил преимущество «железнодорожников». В середине второго тайма защитник «Тамбова» Кирилл Большаков сократил разницу в счёте. В компенсированное время Агеев оформил дубль.
«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, «Тамбов» (27) — седьмое.
В 18-м туре «железнодорожники» 30 ноября на своём поле сыграют с московским «Динамо», а «Тамбов» на следующий день в гостях встретится с «Краснодаром».
- 21 ноября 2019
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