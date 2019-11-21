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«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» обыграл «Тамбов» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Локомотива» Артур Чёрный, отправивший мяч в ворота соперника на 14-й минуте. Спустя две минуты нападающий Михаил Агеев увеличил преимущество «железнодорожников». В середине второго тайма защитник «Тамбова» Кирилл Большаков сократил разницу в счёте. В компенсированное время Агеев оформил дубль.

«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства страны, «Тамбов» (27) — седьмое.

В 18-м туре «железнодорожники» 30 ноября на своём поле сыграют с московским «Динамо», а «Тамбов» на следующий день в гостях встретится с «Краснодаром».

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
21 ноября 2019, четверг. 13:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
1 : 3
Локомотив-мол.
Москва
0:1 Чёрный – 14'   0:2 Агеев – 16'   1:2 Большаков – 61'   1:3 Агеев – 90+1'
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