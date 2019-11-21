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«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»

«Ливерпуль» планирует увеличить вместимость «Энфилда»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» продвинулся вперёд с планами расширить вместимость «Энфилда примерно до 60 тыс. Об этом сообщает ВВС.

Клуб пригласил местных жителей принять участие в общественных консультационных мероприятиях. Всего в период с 29 ноября по 4 декабря будет распространено более 5000 листовок с информацией.

«Консультационные мероприятия предназначены для местных жителей, предприятий и болельщиков, чтобы узнать больше и предложить свои отзывы о видении клуба. Мы хотим сделать «Энфилд» больше, что позволит большему числу болельщиков смотреть футбол, один из лучших европейских, на арене высочайшего класса», — сообщается на официальном сайте «Ливерпуля».

Последняя реконструкция на «Энфилде» прошла в 2016 году, когда вместимость стадиона увеличилась с 45 до 54 тыс. мест после расширения главной трибуны.

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