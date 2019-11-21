«Динамо» К наказали матчем без зрителей за расизм фанатов на матче с «Шахтёром»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес решение относительно киевского «Динамо», болельщики которого на расовой почве оскорбили полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона во время матча 14-го тура чемпионата страны. Встреча состоялась в Харькове 10 ноября и завершилась со счётом 1:0 в пользу «горняков».
КДК УАФ наказал «Динамо» проведением одного матча без зрителей (плюс одной встречи условно с испытательным сроком до конца нынешнего сезона). Бело-синие будут вынуждены также заплатить штраф в размере 500 тыс. гривен (около 1,32 млн рублей).
Тайсон, который получил красную карточку за то, что после оскорблений показал фанатскому сектору киевлян средний палец и выбил мяч в его сторону, дисквалифицирован на один матч и ещё на два условно.
- 21 ноября 2019
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