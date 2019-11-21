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Европейские клубы интересуются двумя игроками сборной U19 – Школиком и Прохиным

Европейские клубы интересуются двумя игроками сборной U19 – Школиком и Прохиным
Футбол / Сборная России 0

Несколько европейских клубов, включая «Саутгемптон», «РБ Лейпциг» и «Бенфику», интересуются игроками юношеской сборной России Игорем Школиком и Данилой Прохиным.

Скауты просматривали футболистов на матчах 1-го квалификационного раунда чемпионата Европы—2020 U19, по итогам которого россияне заняли второе место в группе 5. В трёх матчах команда Александра Кержакова сыграла вничью с Косово (1:1) и Уэльсом (2:2), а также разгромила Польшу (4:0).

Прохин принял участие во всех трёх встречах. Защитник записал в актив 1 гол. Школик помог юношеской сборной страны также в трёх матчах и отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

На клубном уровне Прохин выступает за «Зенит-2», а Школик защищает цвета молодёжной команды московского «Динамо». Прохин недавно продлил контракт с «Зенитом», у Школика соглашение истекает в мае 2020 года.

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