Ерохин: «Рубин» — серьёзный соперник для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«Да, можно сказать, первый день, когда команда тренируется в полном составе. Готовимся, сегодня был восстановительный день, а завтра нас ждёт полноценная предыгровая тренировка. Готовимся серьёзно — впереди очень важный матч.
Сложно сказать, почему «Рубин» забил всего 8 голов за 16 туров. На самом деле команда очень хорошая. Когда они начали, было много разговоров о том, что они играют в хороший футбол. В любом случае, сколько бы они ни забили, это серьёзный соперник. Думаю, что предстоящий матч будет интересным», — приводит слова Ерохина пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 23 ноября в Казани на стадионе «Казань Арена», начало — в 14:00 мск.
- 21 ноября 2019
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