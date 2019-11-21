Ароян — о главном тренере Армении: не представляю, как с ним можно работать

Защитник «Урала» и национальной команды Армении Вараздат Ароян раскритиковал главного тренера сборной Абраама Хашманяна. После поражения со счётом 1:9 в выездном матче 10-го тура квалификации Евро-2020 с Италией Хашманян сказал, что его команда была обычной сборной, а не национальной командой Армении.

«Представьте мои чувства: после такого кошмара, когда ты ещё не осознаешь произошедшего, выходит пресс-конференция Абраама Хашманяна, который заявляет, что это была не национальная сборная Армении, а просто сборная. После таких слов злости ещё больше. Главный тренер сборной не имеет права говорить такие вещи в адрес своих футболистов.

В этой сборной помимо меня играют мои друзья, самые сильные футболисты. Когда тебя назначают главным тренером национальной сборной, а ты приходишь и говоришь подобные вещи после такого матча, это возмутительно. Не имеет значения, с каким счётом закончился матч, хоть 1:9, хоть 0:15 — ты не имеешь права так высказываться. Не представляю, как с таким тренером можно работать. При этом с нами Хашманян после игры не общался вообще, не сказал ни единого слова.

Нынешняя сборная Армении не виновата в сложившейся ситуации. Если уж тренер сам собрал этот состав, вызвал 21 футболиста, то эти футболисты представляют сборную Армении. Я всех ребят в нашей сборной хорошо знаю, они все профессионалы, высококвалифицированные футболисты. У нас хороший коллектив и прекрасная атмосфера в раздевалке, но когда читаешь такое интервью главного тренера, понимаешь, почему всё так сложилось», — приводит слова Арояна Sport24.