Влашич тренируется в общей группе ЦСКА после повреждения в матче за сборную

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится 24 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.
Как сообщает пресс-служба «армейцев», сегодня, 21 ноября, команда тренировалась в полном составе. Участие в занятиях принял и полузащитник Никола Влашич, получивший повреждение в расположении сборной Хорватии.
22-летний футболист получил травму 19 ноября в товарищеском матче национальной команды с Грузией (2:1), который прошёл на стадионе «Альдо Дросина» в городе Пула. Никола вышел на замену на 65-й минуте встречи, однако получил повреждение после столкновения с соперником. Хавбек не смог завершить матч и покинул поле в сопровождении врачей на 81-й минуте, сильно прихрамывая.
- 21 ноября 2019
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