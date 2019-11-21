Баду работал с основой «Спартака», Мельгарехо — в спортзале. Фото с тренировки

Сегодня, 21 ноября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Урал» сыграет со «Спартаком» 24 ноября на домашнем стадионе в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.