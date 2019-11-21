Баду работал с основой «Спартака», Мельгарехо — в спортзале. Фото с тренировки
Сегодня, 21 ноября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«Урал» сыграет со «Спартаком» 24 ноября на домашнем стадионе в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 21 ноября 2019
-
17:59
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:04
-
16:51
-
16:50
-
16:34
-
16:20
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:23
-
15:18
-
15:05
-
14:40
-
14:27
-
14:18
-
14:06
-
14:04
-
13:52
-
13:40
-
13:38
-
13:27
-
13:25
-
13:13
-
12:46
-
12:43
Партнерский контент