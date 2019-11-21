Моуринью начал первую пресс-конференцию в «Тоттенхэме» со слов о Почеттино

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью упомянул о предыдущем наставнике «шпор» Маурисио Почеттино на своей первой пресс-конференции в лондонском клубе.



«В первую очередь я должен высказаться о Маурисио и сделаю это с небольшой грустью. Поздравляю его с работой, которую он проделал. Этот клуб всегда будет его домом. Эта тренировочная база всегда будет его, он может прийти сюда, когда захочет. Для Маурисио здесь всегда открыты двери. По своему опыту могу сказать, что завтра наступит новый день и он снова найдёт своё счастье. Он снова найдёт себе отличный клуб и добьётся успеха в будущем. И здесь ему всегда будут рады», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.