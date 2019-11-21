Моуринью: у меня были ошибки, но я больше не допущу их. Буду совершать новые

Новый наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о своей готовности к работе в лондонском клубе после перерыва в тренерской деятельности.



«Я считал и продолжаю считать, что эти 11 месяцев без работы не были потерей времени. Это был период, чтобы подумать, заняться анализом и подготовиться. Ты никогда не теряешь свою ДНК и индивидуальность. Ты тот, кто ты есть, и это касается как хороших вещей, так и плохих. Я осознаю, что совершал ошибки в прошлом, но я больше их не допущу. Я буду совершать новые ошибки.



Я стал сильнее. Не могу сказать, что я пришёл в форму, потому что я всегда был в ней. Но я стал сильнее с точки зрения эмоций. Я расслаблен, мотивирован и готов. Думаю, футболисты прочувствовали это за два дня и видят, что я готов поддержать их», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



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