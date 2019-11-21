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В Португалии сообщили, что хавбек «Атлетико» Коке арестован за сбыт наркотиков

В Португалии сообщили, что хавбек «Атлетико» Коке арестован за сбыт наркотиков
Футбол / Испания 0

Португальский телеканал CMTV допустил грубую ошибку, сообщив, что полузащитник «Атлетико» Коке был арестован за распространение наркотиков, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, на ТВ перепутали хавбека «матрасников» с бывшим игроком «Малаги» Серхио Контрерасом Пардо, который также известен как Коке. Последний был арестован на днях испанской полицией в числе членов преступной группировки, у которой была изъята тонна гашиша. CMTV же сообщил, что под арест попал один из лидеров «Атлетико», опубликовав вместе с новостью видео с ним.

В текущем сезоне Коке принял участие в 17 матчах в составе мадридского клуба. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт полузащитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года.

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша
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