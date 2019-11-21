В Португалии сообщили, что хавбек «Атлетико» Коке арестован за сбыт наркотиков

Португальский телеканал CMTV допустил грубую ошибку, сообщив, что полузащитник «Атлетико» Коке был арестован за распространение наркотиков, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, на ТВ перепутали хавбека «матрасников» с бывшим игроком «Малаги» Серхио Контрерасом Пардо, который также известен как Коке. Последний был арестован на днях испанской полицией в числе членов преступной группировки, у которой была изъята тонна гашиша. CMTV же сообщил, что под арест попал один из лидеров «Атлетико», опубликовав вместе с новостью видео с ним.

В текущем сезоне Коке принял участие в 17 матчах в составе мадридского клуба. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт полузащитника с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года.