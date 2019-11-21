Моуринью — о словах про «Тоттенхэм» в 2015-м: это было до увольнения из «Челси»!

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал собственное высказывание, сделанное в 2015 году. Тогда португалец заявил, что не возглавил бы «шпор» из-за любви к болельщикам «Челси».



«Мои слова про «Тоттенхэм»? Это было до того, как меня уволили! Таков современный футбол. В случае с игроками всё изменило правило Босмана. Что касается нас, тренеров, то из-за вас, журналистов, мы потеряли это постоянство. Сейчас отношения протекают быстро. Футболисты могут уставать друг от друга и от тренера. Всё ускорилось.



Я приходил в «Манчестер Юнайтед» со свободным сердцем, и клуб захватил его, даже несмотря на вещи, которые мне не нравились. Но многое там пришлось мне по душе – болельщики, работники. Но сейчас всё моё внимание на «Тоттенхэме». Надеюсь, я смогу быть счастливым здесь и делать счастливее других людей. Мне нужно стать главным фанатом клуба. Никто в мире не хочет видеть «Тоттенхэм» успешным больше, чем я», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Моуринью: у меня были ошибки, но я больше не допущу их. Буду совершать новые