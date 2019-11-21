Хонда получил разрешение на выступления за «Витесс»
Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда получил разрешение на работу в Нидерландах и может дебютировать за свой новый клуб в ближайшее воскресенье в матче со «Спартой». Об этом сообщается в «твиттере» арнемского клуба.
«Хонда получил разрешение на работу и теперь имеет право играть за «Витесс», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, Хонда подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Будучи свободным агентом, хавбек достался клубу бесплатно. Японец выступал под руководством Слуцкого в составе московского ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе «армейцев» в 127 матчах забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.
Слуцкий прокомментировал подписание «Витессом» Хонды
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