Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хонда получил разрешение на выступления за «Витесс»

Хонда получил разрешение на выступления за «Витесс»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда получил разрешение на работу в Нидерландах и может дебютировать за свой новый клуб в ближайшее воскресенье в матче со «Спартой». Об этом сообщается в «твиттере» арнемского клуба.

«Хонда получил разрешение на работу и теперь имеет право играть за «Витесс», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Хонда подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Будучи свободным агентом, хавбек достался клубу бесплатно. Японец выступал под руководством Слуцкого в составе московского ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе «армейцев» в 127 матчах забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.

Слуцкий прокомментировал подписание «Витессом» Хонды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019