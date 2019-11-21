Моуринью: состав «Тоттенхэма» — лучший подарок. Мне не нужны новые игроки

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью оценил подбор футболистов в команде.



«Подарок на Рождество в виде новых игроков? Лучший подарок – это футболисты, которые находятся в клубе сейчас. Мне не нужны новые игроки, я доволен нынешним составом, он очень хорош. Мне лишь нужно время, чтобы лучше с ними познакомиться и узнать о них всё. Я знаю этих футболистов, потому что много раз играл против них, но этого недостаточно для работы.



Не хочу делать в «Тоттенхэме» большие изменения. Я уважаю работу, которую предыдущий штаб делал на протяжении пяти с половиной лет», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



После 12 туров «Тоттенхэм», набрав 14 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь в 6 очках от зоны вылета. Отставание «шпор» от четвёртой строчки, гарантирующей участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, составляет 11 очков.

Моуринью считает, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ в следующем сезоне