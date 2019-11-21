Р. Морено — о конфликте с Л. Энрике: не знаю, что случилось. Спросите у него

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено высказался о своих разногласиях с нынешним наставником «красной фурии» Луисом Энрике.
«Я не знаю, что случилось, спросите у Луиса Энрике. Думаю, что лучший выход из этой ситуации — оставить всё между нами. Мне нечего сказать Энрике, даже если он захочет поговорить со мной. Не думаю, что это хорошая ситуация», — цитирует Морено El Mundo Deportivo.
Напомним, Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. С марта 2019-го на тренерской скамье команды его начал заменять Морено. Летом Энрике объявил, что покидает должность наставника сборной из-за смертельной болезни 9-летней дочери. Королевская испанская футбольная федерация подписала с Морено полноценный контракт. Под руководством последнего сборная страны вышла на Евро-2020. Морено заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.
Отметим, что Морено был ассистентом Энрике во время его работы с «Ромой», «Сельтой» и «Барселоной».
- 21 ноября 2019
-
20:58
-
20:49
-
20:27
-
20:24
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:09
-
19:01
-
18:53
-
18:40
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:04
-
16:51
-
16:50
-
16:34
-
16:20
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:23