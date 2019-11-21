Р. Морено — о конфликте с Л. Энрике: не знаю, что случилось. Спросите у него

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено высказался о своих разногласиях с нынешним наставником «красной фурии» Луисом Энрике.

«Я не знаю, что случилось, спросите у Луиса Энрике. Думаю, что лучший выход из этой ситуации — оставить всё между нами. Мне нечего сказать Энрике, даже если он захочет поговорить со мной. Не думаю, что это хорошая ситуация», — цитирует Морено El Mundo Deportivo.

Напомним, Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. С марта 2019-го на тренерской скамье команды его начал заменять Морено. Летом Энрике объявил, что покидает должность наставника сборной из-за смертельной болезни 9-летней дочери. Королевская испанская футбольная федерация подписала с Морено полноценный контракт. Под руководством последнего сборная страны вышла на Евро-2020. Морено заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.

Отметим, что Морено был ассистентом Энрике во время его работы с «Ромой», «Сельтой» и «Барселоной».