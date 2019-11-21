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Дм. Черышев: «Спартак» многое дал Эмери. После России Унаи внутренне поменялся

Дм. Черышев: «Спартак» многое дал Эмери. После России Унаи внутренне поменялся
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мыслями о влиянии работы в «Спартаке» на экс-наставника испанской команды Унаи Эмери, в настоящее время возглавляющего лондонский «Арсенал».

«Разговаривали ли мы про «Спартак»? Неоднократно. Есть моменты, про которые я не хочу говорить. «Спартак» ему многое дал, и Эмери «Спартаку» за это благодарен. После России Унаи внутренне поменялся, стал учить английский язык, обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше считал несущественными.

В автобиографии он вылил много негатива на «Спартак»? Возможно, в книге он изложил то, что накипело. Мне он не жаловался. Как я понял, больше всего его расстроило отсутствие поддержки в клубе. Эмери разочаровался только в этом», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

Полностью интервью с Черышевым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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