«Бавария» провела встречу с представителем Почеттино

Руководство «Баварии» встретилось с представителем бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, сообщает Sport Bild.
Согласно информации источника, спортивный директор чемпиона Германии Хасан Салихамиджич и председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге провели переговоры с Джованни Бранчини — посредником, который представлял интересы аргентинского специалиста. Встреча состоялась в среду, 20 ноября.
Напомним, во вторник, 19 ноября, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Новым наставником лондонской команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Аргентинский специалист работал также в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».
Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.
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