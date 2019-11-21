Агент Ал. Миранчука: мне неизвестно о договорённости между «Ювентусом» и «Локо»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи в прессе, согласно которым московский клуб выдал итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на переговоры с «Ювентусом» о трансфере футболиста.



«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договорённостей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» — серьёзные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи.

«Ювентус» достиг договорённости о трансфере Ал. Миранчука летом 2020 года