Л. Васкес сломал палец в результате падения на ногу инвентаря в тренажёрном зале

Вингер «Реала» Лукас Васкес получил ещё одну травму, сообщает BBC.
Согласно информации источника, 28-летний футболист получил перелом пальца в результате падения на его левую ногу железного инвентаря во время занятий в тренажёрном зале. Из-за повреждения игрок вышел из строя на месяц.
Отметим, что в текущем сезоне Васкес уже пропустил шесть недель из-за травмы икроножной мышцы. Всего в составе «Королевского клуба» в сезоне-2019/20 вингер сыграл 9 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. В 12 матчах команда набрала 25 очков. Лидирующей «Барселоне» она уступает лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
- 21 ноября 2019
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