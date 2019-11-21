Л. Васкес сломал палец в результате падения на ногу инвентаря в тренажёрном зале

Вингер «Реала» Лукас Васкес получил ещё одну травму, сообщает BBC.

Согласно информации источника, 28-летний футболист получил перелом пальца в результате падения на его левую ногу железного инвентаря во время занятий в тренажёрном зале. Из-за повреждения игрок вышел из строя на месяц.

Отметим, что в текущем сезоне Васкес уже пропустил шесть недель из-за травмы икроножной мышцы. Всего в составе «Королевского клуба» в сезоне-2019/20 вингер сыграл 9 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. В 12 матчах команда набрала 25 очков. Лидирующей «Барселоне» она уступает лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.