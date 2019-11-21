«Мечта». Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером «Спартака»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сообщил, что мечтает возглавить московский «Спартак».
Так, в своём «инстаграме» 32-летний хавбек опубликовал фото, которое прокомментировал словами: «На позитиве, уверенный взгляд в будущее — всем того желаю». В комментарии один из пользователей написал: «Ждём на тренерской «Спартака». Футболист дал ответ: «Мечта».
Напомним, Глушаков присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах свободного агента в июне 2019 года после того, как покинул московский «Спартак». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах на клубном уровне. На его счету 2 забитых мяча. За красно-белых хавбек выступал с 2013 по 2019 года. Со столичной командой он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
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