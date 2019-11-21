Дмитрий Черышев: в сборной России Денис вспомнил бомбардирскую юность

Дмитрий Черышев, бывший футболист ряда российских и испанских клубов и отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, поделился мыслями о высокой результативности сына в национальной команде.
«Как точился удар с левой? У Дениса было много таких ударов и таких голов во второй команде «Реала», в молодёжной сборной. Ко мне это никакого отношения не имеет, это признак футбольного воспитания, полученного в Мадриде. «Реал» научил его так играть в футбол. Гол Саудовской Аравии, за шиворот вратарю, — это класс игрока. Гол египтянам говорит о его бомбардирских качествах: до 18–19 лет сын играл нападающего, поэтому умеет правильно поставить ногу. Этому его тоже научили в «Реале». Я, конечно, что-то подсказываю, но на поле он принимает решения самостоятельно.
Черчесов создал серьёзную атмосферу в сборной. Каждый футболист старается показать себя и чувствует свою ответственность перед страной. У них появилась конкуренция, появилось желание, и на команду стало любо-дорого смотреть. И второе: тренер совершил определённые действия, которые привели к голам Дениса. Сын стал играть ближе к воротам и вспомнил бомбардирскую юность. Знаете, с кем он в молодёжке «Реала» конкурировал за место центрального нападающего? С Маркосом Алонсо, который сейчас в «Челси». Один стал полузащитником, а другой — крайним защитником, но с атакующими наклонностями», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
Полностью интервью с Черышевым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 21 ноября 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
23:05
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:48
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
20:58
-
20:49
-
20:27
-
20:24
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:09
-
19:01
-
18:53
-
18:40
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:04