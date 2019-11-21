Дмитрий Черышев: в сборной России Денис вспомнил бомбардирскую юность

Дмитрий Черышев, бывший футболист ряда российских и испанских клубов и отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, поделился мыслями о высокой результативности сына в национальной команде.



«Как точился удар с левой? У Дениса было много таких ударов и таких голов во второй команде «Реала», в молодёжной сборной. Ко мне это никакого отношения не имеет, это признак футбольного воспитания, полученного в Мадриде. «Реал» научил его так играть в футбол. Гол Саудовской Аравии, за шиворот вратарю, — это класс игрока. Гол египтянам говорит о его бомбардирских качествах: до 18–19 лет сын играл нападающего, поэтому умеет правильно поставить ногу. Этому его тоже научили в «Реале». Я, конечно, что-то подсказываю, но на поле он принимает решения самостоятельно.



Черчесов создал серьёзную атмосферу в сборной. Каждый футболист старается показать себя и чувствует свою ответственность перед страной. У них появилась конкуренция, появилось желание, и на команду стало любо-дорого смотреть. И второе: тренер совершил определённые действия, которые привели к голам Дениса. Сын стал играть ближе к воротам и вспомнил бомбардирскую юность. Знаете, с кем он в молодёжке «Реала» конкурировал за место центрального нападающего? С Маркосом Алонсо, который сейчас в «Челси». Один стал полузащитником, а другой — крайним защитником, но с атакующими наклонностями», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.



Полностью интервью с Черышевым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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