«Тоттенхэм» поборется за Ибрагимовича. Пригласить игрока хочет Моуринью

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может вернуться в Англию после истечения контракта с американским клубом в декабре этого года.
Как сообщает The Telegraph, в борьбу за 38-летнего футболиста включился «Тоттенхэм Хотспур». Новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью хорошо знаком со Златаном и хочет видеть его в своей команде. Клуб готов удовлетворить запросы португальского специалиста, учитывая тот факт, что за переход шведа не придётся платить, и постарается перехватить его у «Милана», который считается главным претендентом на игрока.
По словам издания, в «Тоттенхэме» Ибрагимовича может ждать роль сменщика Гарри Кейна, которая освободилась после ухода Фернандо Льоренте минувшим летом.
Ранее Златан выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед». В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана» и «Пари Сен-Жермен».
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