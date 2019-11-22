Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».



«Женька — замечательный пацан, хороший игрок, но очень своеобразный. У него есть стереотип своей игры, и он его придерживается. Считает, что его качества следует использовать так, как это делал в «Днепре» тренер Маркевич. Коноплянка всегда больше внимания уделял атаке, чем обороне, поэтому под ним неизменно находился страхующий игрок, который хорошо защищался. Женя привык к славе, к тому, что все его боготворили. У него реально очень хороший удар, скоростной дриблинг: когда он с мячом – не догонишь.



Возникали ли разногласия на политической почве? Нет-нет. Я даже к нему в гости приезжал, когда он снимал дом в Севилье. Мы играли в пинг-понг, я познакомился с его семьёй, родителями. Удивился ли его возвращению на Украину? Вы знаете, нет. Потрепав свои нервы и попробовав силы в Европе, Коноплянка практически нигде конкретно не зацепился. Возвращение было предсказуемым», — рассказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.



«Когда Роналду встречался с Ириной, спрашивал у Дениса русские слова» Дмитрий Черышев – о себе и сыне.