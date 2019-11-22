Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
«Женька — замечательный пацан, хороший игрок, но очень своеобразный. У него есть стереотип своей игры, и он его придерживается. Считает, что его качества следует использовать так, как это делал в «Днепре» тренер Маркевич. Коноплянка всегда больше внимания уделял атаке, чем обороне, поэтому под ним неизменно находился страхующий игрок, который хорошо защищался. Женя привык к славе, к тому, что все его боготворили. У него реально очень хороший удар, скоростной дриблинг: когда он с мячом – не догонишь.
Возникали ли разногласия на политической почве? Нет-нет. Я даже к нему в гости приезжал, когда он снимал дом в Севилье. Мы играли в пинг-понг, я познакомился с его семьёй, родителями. Удивился ли его возвращению на Украину? Вы знаете, нет. Потрепав свои нервы и попробовав силы в Европе, Коноплянка практически нигде конкретно не зацепился. Возвращение было предсказуемым», — рассказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
- 22 ноября 2019
-
08:37
-
08:30
-
06:29
-
04:45
-
04:00
-
03:14
-
02:17
-
01:25
-
00:49
-
00:43
-
00:20
-
00:14
- 21 ноября 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
23:05
-
22:48
-
22:42
-
22:18
-
21:48
-
21:44
-
21:28
-
21:16
-
20:58
-
20:49
-
20:27
-
20:24
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:09
-
19:01