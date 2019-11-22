Азар: «ПСЖ» неоднократно пытался меня подписать

Вингер «Реала» Эден Азар заявил, что несколько раз отклонял предложения «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» неоднократно пытался меня подписать. Но я не хотел переходить ни в один из клубов Лиги 1, кроме «Лилля». Я всегда отказывал «ПСЖ». Я прекрасно понимал, что это клуб, который может помочь мне выиграть Лигу чемпионов. Но он не входил в мои планы. Если я когда-нибудь и вернусь в Лигу 1, то только в «Лилль», — приводит слова Азара L'Equipe.

Азар выступал за первую команду «Лилля» с 2008 по 2012 год. Всего в составе французского клуба вингер сыграл 194 матча и забил 50 мячей. В 2012 году бельгиец перешёл в «Челси» за € 35 млн. Минувшим летом футболиста выкупил «Реал». Трансфер игрока обошёлся мадридскому клубу в € 100 млн.