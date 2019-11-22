«Ювентус» продлил контракт с Куадрадо

Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Хуаном Куадрадо.
Новое соглашение между итальянским клубом и 31-летним колумбийским футболистом рассчитано до окончания сезона-2021/22.
Куадрадо начинал карьеру в 2008 году на родине, а спустя всего год перебрался в Европу, пополнив ряды «Удинезе». После трёх лет в команде, в течение которых он также успел поиграть в аренде за «Лечче», Хуан перешёл в «Фиорентину». В 2015 году хавбека выкупил «Челси», однако после нескольких месяцев в Англии Кудрадо ушёл в «Ювентус» на правах аренды на два года. Впоследствии туринцы выкупили его контракт.
В нынешнем сезоне Куадрадо провёл 11 матчей в итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями и получив 2 жёлтые карточки.
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