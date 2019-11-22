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FIFPro: наказание Тайсона играет на руку тем, кто пропагандирует такое поведение

FIFPro: наказание Тайсона играет на руку тем, кто пропагандирует такое поведение
Футбол / Прочие турниры 0

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выразила недовольство решением КДК УАФ о дисквалификации полузащитника «Шахтёра» Тайсона на 1 матч.

«Мы разочарованы решением УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч. Применять санкции к жертве расовой дискриминации — это за пределами понимания. Это играет на руку тем, кто пропагандирует такое отвратительное поведение», — говорится в сообщении FIFPro в «твиттере».

Напомним, что данный инцидент произошёл в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» (1:0). Во втором тайме болельщики начали оскорблять бразильца на расовой почве. Он ответил неприличным жестом и выбил мяч в сторону трибун. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.

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