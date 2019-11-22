Маркизио: у «Барселоны» есть Месси, но Иньеста был одним из лучших

Бывший игрок туринского «Ювентуса» и питерского «Зенита» Клаудио Маркизио выразил мнение, что бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста должен был выиграть хотя бы один «Золотой мяч».

«Андрес Иньеста — фантастический игрок. У нас прекрасные отношения. Я не понимаю, почему он никогда не выигрывал «Золотой мяч».

Как я недавно сказал в одном интервью, у Иньесты три мозга. Один на правой ноге, один — на левой и на голове. Он впечатляет тем, что в его исполнении все кажется простым, он был роковым оружием «Барселоны». У них есть Месси, но Иньеста был одним из лучших в истории», — приводит слова Маркизио BeSoccer.

Ранее Маркизио объявил о завершении игровой карьеры. На его счету 305 сыгранных матчей, в которых он отметился 35 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.