Джака впервые после конфликта с болельщиками может сыграть за «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может вернуться на поле в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном». Об этом сообщил наставник лондонского клуба Унаи Эмери.
«У нас состоялся с ним очень хороший разговор. Его мышление стало лучше, и он близок к игре. Моей задачей является вернуть его на поле и помочь убедить каждого болельщика в его преданности нам. Мы завтра решим, сможет ли он играть, но я хочу, чтобы он вернулся. Придать ему уверенности. И тогда мы сможем найти общий язык с нашими болельщиками», — приводит слова Эмери The Guardian.
Напомним, в октябре Джака во время матча 10-го тура с «Кристал Пэлас» вступил в конфликт с болельщиками «Арсенала». После замены Джаку освистали фанаты, в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение. Позже игрока лишили капитанской повязки и отстранили от игр за клуб.
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