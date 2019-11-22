«Атлетико» включился в борьбу с «Миланом» за Матича

Мадридский «Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича. Об этом сообщает ESPN.

«Милан» летом уже хотел приобрести серба, но получил отказ. Однако Матич остаётся целью для итальянцев. Клуб из Мадрида также заинтересован в приобретении 31-летнего хавбека уже грядущей зимой, на покупке настаивает главный тренер команды Диего Симеоне. «Атлетико» ищет опытного игрока в линию полузащиты.

Контракт Неманьи Матича с «Манчестер Юнайтед» истекает летом следующего года, и английский клуб пока не планирует активировать опцию продления соглашение ещё на год. Полузащитник принял участие всего в пяти матчах команды в этом сезоне. Имея в обойме таких игроков, как Скотт Мактоминай, Фред и Андреас Перейра, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на Матича, что подталкивает серба к тому, чтобы сменить клуб уже предстоящей зимой.