«Реал» намерен продлить контракт с Бензема и повысить ему оклад

Мадридский «Реал» хочет продлить пребывание в команде нападающего Карима Бензема, сообщает Marca.



Действующий контракт француза со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года, и в клубе планируют предложить ему новое соглашение. Сам Карим также хочет продлить сотрудничество. Руководство «Реала» довольно результативностью Бензема и готово повысить ему оклад. Ожидается, что новый контракт форварда будет рассчитан до лета 2023 года.



Бензема, которому в декабре этого года исполнится 32 года, защищает цвета «Реала» с 2009 года. Со «сливочными» он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также четырежды становился триумфатором Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и трижды — Суперкубка УЕФА.

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