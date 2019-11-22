«Реал» намерен продлить контракт с Бензема и повысить ему оклад
Мадридский «Реал» хочет продлить пребывание в команде нападающего Карима Бензема, сообщает Marca.
Действующий контракт француза со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года, и в клубе планируют предложить ему новое соглашение. Сам Карим также хочет продлить сотрудничество. Руководство «Реала» довольно результативностью Бензема и готово повысить ему оклад. Ожидается, что новый контракт форварда будет рассчитан до лета 2023 года.
Бензема, которому в декабре этого года исполнится 32 года, защищает цвета «Реала» с 2009 года. Со «сливочными» он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также четырежды становился триумфатором Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и трижды — Суперкубка УЕФА.
Азар: в данный момент Бензема является лучшим нападающим в мире
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