«Лестер» не собирается продавать ключевых игроков в январе

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что клуб не продаст ключевых игроков в зимнее трансферное окно.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести защитника Бенджамина Чилвела и полузащитника Джеймса Мэддисона. Также и другие клубы интересовались лидерами «Лестера».
«Мы хотим расти, и в этой команде есть такие возможности. Мы не планируем никого продавать в январе. Наша задача — сохранить текущий состав и, если будет возможность, усилиться новыми игроками. Если нет, то мы продолжим играть с тем составом, который у нас есть. Наша команда очень сильна», — приводит слова Роджерса The Telegraph.
«Лестер» в настоящее время занимает второе место в чемпионате АПЛ. В 12 матчах команда Брендана Роджерса набрала 26 очков.
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