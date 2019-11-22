«Тамбов» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция начнётся 22 ноября в 19:30

Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Тамбов» примет «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Его ассистентами будут Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).



После 16 туров «Локомотив», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уступает лишь «Зениту» (36). «Тамбов» (17) находится в зоне стыковых матчей, располагаясь на 14-й строчке.



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