Гайтан может вернуться в Европу. Им интересуются клубы Премьер-лиги

Полузащитник «Чикаго Файр» Николас Гайтан может отправиться в Премьер-лигу в январе. Об этом сообщает The Guardian.

«Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» заинтересованы в подписании аргентинского игрока и готовы предложить ему двухлетний контракт. 31-летний игрок будет доступен свободным агентом, так как в конце декабря истекает его соглашение с клубом MLS. Гайтан, который был постоянно связан с переходом в «Манчестер Юнайтед» во время своего пребывания в «Бенфике», может остаться в Соединённых Штатах ещё на один год, но сам хочет вернуться в Европу. Предыдущий сезон он провёл в составе китайской команды «Даляль Ифан».



В составе американского клуба Гайтан забил 4 гола и отметился 11 голевыми передачами в 27 матчах MLS.