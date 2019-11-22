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Ловрен: доказал, что могу играть в основе «Ливерпуля»

Ловрен: доказал, что могу играть в основе «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен признался, что рад защищать цвета клуба и снова оказаться в основном составе команды.

«Я начал буквально с нуля, чтобы снова доказать, что я достоин играть в основном составе. Но это футбол. Когда ты отсутствуешь из-за травмы месяц и проводишь на поле не так много времени, ты как будто начинаешь заново. На предсезонке я очень упорно трудился, возможно, это было не так, как раньше. Но я разговаривал с тренером и был терпеливым.

В конечном итоге у меня получилось. Приятно чувствовать, что ты — важная часть команды, это имеет огромное значение для каждого игрока. Это тот клуб, в котором ты хочешь остаться надолго. У меня было больше позитивных моментов, недели негативных, особенно после победы в Лиге чемпионов. Я очень хотел выиграть что-то значимое с этим клубом», — приводит слова Ловрена Sky Sports.

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