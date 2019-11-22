Азар сравнил Зидана и Сарри

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о методах работы главного тренера команды Зинедина Зидана, а также сравнил его с наставником «Ювентуса» Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в «Челси».
«Зидан – человек нескольких слов. Он ничего не усложняет, но всегда находит время, чтобы поговорить со мной перед матчем. Это помогает мне чувствовать себя более расслабленным. Он просто говорит: «Будь счастлив». Зидан – тот, кто сразу переходит к сути и очень любит своих футболистов. Ему нравится поддерживать эмоциональную связь с командой – даже с теми игроками, которым не удаётся пробиться в стартовый состав. Мы всегда тренируемся с мячом и фокусируемся на быстрых прорывах вперёд.
Сарри был немного строже и делал акцент на повторении. Я провёл три года под руководством итальянских тренеров и могу сказать, что с Зиданом проще найти себя», — цитирует Азара AS со ссылкой на L’Equipe.
- 22 ноября 2019
-
13:52
-
13:51
-
13:39
-
13:31
-
13:14
-
13:01
-
12:26
-
12:09
-
11:55
-
11:36
-
11:34
-
11:17
-
10:33
-
10:32
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:30
-
09:23
-
08:37
-
08:30
-
06:29
-
04:45
-
04:00
-
03:14
-
02:17
-
01:25
-
00:49
-
00:43
-
00:20
-
00:14
- 21 ноября 2019
-
23:53
-
23:36
-
23:32
-
23:13