Азар сравнил Зидана и Сарри

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о методах работы главного тренера команды Зинедина Зидана, а также сравнил его с наставником «Ювентуса» Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в «Челси».



«Зидан – человек нескольких слов. Он ничего не усложняет, но всегда находит время, чтобы поговорить со мной перед матчем. Это помогает мне чувствовать себя более расслабленным. Он просто говорит: «Будь счастлив». Зидан – тот, кто сразу переходит к сути и очень любит своих футболистов. Ему нравится поддерживать эмоциональную связь с командой – даже с теми игроками, которым не удаётся пробиться в стартовый состав. Мы всегда тренируемся с мячом и фокусируемся на быстрых прорывах вперёд.



Сарри был немного строже и делал акцент на повторении. Я провёл три года под руководством итальянских тренеров и могу сказать, что с Зиданом проще найти себя», — цитирует Азара AS со ссылкой на L’Equipe.

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