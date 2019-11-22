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«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал питерский «Зенит». Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Автором первого гола стал полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, отправивший мяч в ворота соперника на 70-й минуте. Под занавес матча на 90-й минуте хавбек Максим Бачинский удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Зенит» набрал 27 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице молодёжного первенства страны, «Рубин» располагается на 12-м месте, имея в активе 20 очков.

В 18-м туре питерский клуб сыграет 30 ноября на своём поле с московским «Спартаком», а «Рубин» в этот же день в гостях встретится с грозненским «Ахматом».

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
22 ноября 2019, пятница. 12:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
0 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Кравцов – 70'   0:2 Бачинский – 90'
«Зенит» и ЦСКА поделили очки в матче молодёжного первенства России
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