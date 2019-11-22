Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.



«На 99% Роналду не сыграет. Когда он вернулся из расположения сборной, он сказал, что в первой игре лучше себя чувствовал, нежели во второй, где он испытывал боль.Также это психологическая проблема. Наша главная цель – Лига чемпионов, поэтому мы должны дать Роналду восстановиться. Поэтому на 99% он не сыграет в Бергамо.



Мне нет смысла разъяснять ситуацию с Роналду, в любительском футболе реагируют на замены так же, как он. Иногда игрокам нужно выпускать пар, иначе я всю жизнь буду разбираться и общаться с ним», – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение