Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
«На 99% Роналду не сыграет. Когда он вернулся из расположения сборной, он сказал, что в первой игре лучше себя чувствовал, нежели во второй, где он испытывал боль.Также это психологическая проблема. Наша главная цель – Лига чемпионов, поэтому мы должны дать Роналду восстановиться. Поэтому на 99% он не сыграет в Бергамо.
Мне нет смысла разъяснять ситуацию с Роналду, в любительском футболе реагируют на замены так же, как он. Иногда игрокам нужно выпускать пар, иначе я всю жизнь буду разбираться и общаться с ним», – приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.
Роналду не извинился перед партнёрами по «Ювентусу» за своё поведение
- 22 ноября 2019
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