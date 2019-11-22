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На весь транспорт «Анжи» наложен арест из-за долгов

На весь транспорт «Анжи» наложен арест из-за долгов
Футбол / РПЛ 0

Из-за своевременно не оплаченных долгов по налогам судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан.

Как сообщает республиканское управление Федеральной службы судебных приставов, в отношении футбольного клуба было возбуждено сводное исполнительное производство из-за долгов по налогам в размере более 50 млн рублей. Клуб не стал погашать долги добровольно, поэтому на него также был наложен исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей.

«Поскольку «Анжи» своевременно не оплатил долги, судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4,4 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

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