На весь транспорт «Анжи» наложен арест из-за долгов

Из-за своевременно не оплаченных долгов по налогам судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан.



Как сообщает республиканское управление Федеральной службы судебных приставов, в отношении футбольного клуба было возбуждено сводное исполнительное производство из-за долгов по налогам в размере более 50 млн рублей. Клуб не стал погашать долги добровольно, поэтому на него также был наложен исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей.



«Поскольку «Анжи» своевременно не оплатил долги, судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4,4 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.