Сульшер: абсолютно не волнует, что Почеттино теперь свободен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит тот факт, что бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может заменить его.
«Тот факт, что Почеттино теперь свободен, меня совершенно не волнует. У меня лучшая работа в мире. Меня не беспокоит то, что происходит вокруг. Я сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и делаю всё возможное для этого клуба.
Я разговаривал с Эдом Вудвордом и владельцами, мы всё время говорим только о том, как двигать команду вперёд, о путях её развития. Для нас всё остаётся так же, когда другие команды меняют тренеров», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 ноября с «Шеффилд Юнайтед». После 12 туров клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.
- 22 ноября 2019
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