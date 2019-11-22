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Сульшер: абсолютно не волнует, что Почеттино теперь свободен

Сульшер: абсолютно не волнует, что Почеттино теперь свободен
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит тот факт, что бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может заменить его.

«Тот факт, что Почеттино теперь свободен, меня совершенно не волнует. У меня лучшая работа в мире. Меня не беспокоит то, что происходит вокруг. Я сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и делаю всё возможное для этого клуба.

Я разговаривал с Эдом Вудвордом и владельцами, мы всё время говорим только о том, как двигать команду вперёд, о путях её развития. Для нас всё остаётся так же, когда другие команды меняют тренеров», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 ноября с «Шеффилд Юнайтед». После 12 туров клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

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